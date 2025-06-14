Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Mihnea Maftei - Калин Теодор Стирбу 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Bucharest: Mihnea MafteiКалин Теодор Стирбу, 1/2 финала . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени и пройдет на корте National Tennis Center - Outdoor - Court 7.

МСК, 1/2 финала, Корт: National Tennis Center - Outdoor - Court 7
UTR Pro Bucharest
Mihnea Maftei
Завершен
(2:6, 0:6)
0 : 2
14 июня 2025
Калин Теодор Стирбу
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Calin T Stirbu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Mihnea Maftei - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Calin T Stirbu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Calin T Stirbu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Calin T Stirbu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Mihnea Maftei - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Calin T Stirbu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Calin T Stirbu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Calin T Stirbu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Calin T Stirbu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Calin T Stirbu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Calin T Stirbu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Calin T Stirbu - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
0
3
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
52%
89%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
Игры 1/2 финала
29.11
Швейцария Ilan Hediger Румыния Eduard Gabriel Coreisa
-
-
Завершен
29.11
Вардан Манукян Вардан Манукян Румыния Rares Teodor Pieleanu
-
-
Завершен
29.11
Румыния Дариус Флорин Поп Румыния Iulius Maximus Stoica
-
-
Завершен
29.11
Румыния Matei F Breazu Нидерланды Тван Ван Зийл
-
-
Завершен
29.11
Румыния Mihnea Maftei Румыния Calin Apostol
-
-
Завершен
29.11
Англия Майлз Грум Ирландия Аммар Эльамин
-
-
Завершен
14.06
Норвегия Baltazar Wiger Nordas Румыния Драгос Константин Игнат
1
2
0
6
6
1
4
6
Завершен
14.06
Англия Луис Аллен Италия Jacopo Denitto
2
0
6
3
6
3
Завершен
14.06
Румыния Константин Раду Франция Sabi Roi
0
1
1
4
Отказ
14.06
Румыния Георге Клаудиу Шинтей Индия Рагхав Яисингхани
2
0
6
2
6
4
Завершен
14.06
Германия Эдисон Амбарзумян Румыния Traian Petrica
-
-
Отказ
14.06
Украина Александр Овчаренко Румыния Дарио Александру Чоботару
2
0
6
3
6
2
Завершен
14.06
Румыния Василе Антонеску Польша Габриэль Матушевский
0
2
1
6
4
6
Завершен
14.06
Румыния Валентин Ванта Беларусь Владимир Игнатик
0
2
2
6
1
6
Завершен
14.06
Румыния Mihnea Maftei Румыния Калин Теодор Стирбу
0
2
2
6
0
6
Завершен
14.06
Италия Guglielmo Verdese Польша Лис Миколай
1
2
6
3
6
7
4
6
Завершен
Комментарии к матчу
