Гейм 1 - Calin T Stirbu - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 2 - Mihnea Maftei - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 3 - Calin T Stirbu - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 4 - Calin T Stirbu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 5 - Calin T Stirbu - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 6 - Mihnea Maftei - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 7 - Calin T Stirbu - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 8 - Calin T Stirbu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 9 - Calin T Stirbu - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 10 - Calin T Stirbu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 11 - Calin T Stirbu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0