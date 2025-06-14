14.06.2025
Смотреть онлайн Mihnea Maftei - Калин Теодор Стирбу 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Bucharest: Mihnea Maftei — Калин Теодор Стирбу, 1/2 финала . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени и пройдет на корте National Tennis Center - Outdoor - Court 7.
МСК, 1/2 финала, Корт: National Tennis Center - Outdoor - Court 7
UTR Pro Bucharest
Завершен
(2:6, 0:6)
(2:6, 0:6)
0 : 2
14 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Calin T Stirbu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Mihnea Maftei - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Calin T Stirbu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Calin T Stirbu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Calin T Stirbu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Mihnea Maftei - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Calin T Stirbu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Calin T Stirbu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Calin T Stirbu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Calin T Stirbu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Calin T Stirbu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Calin T Stirbu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Calin T Stirbu - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
52%
89%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
