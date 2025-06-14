14.06.2025
Смотреть онлайн Guglielmo Verdese - Лис Миколай 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Bucharest: Guglielmo Verdese — Лис Миколай, 1/2 финала . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени и пройдет на корте National Tennis Center - Outdoor - Court 06.
МСК, 1/2 финала, Корт: National Tennis Center - Outdoor - Court 06
UTR Pro Bucharest
Завершен
(6:3, 6:7, 4:6)
(6:3, 6:7, 4:6)
1 : 2
14 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Mikolaj Lis - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Guglielmo Verdese - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Guglielmo Verdese - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Guglielmo Verdese - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Guglielmo Verdese - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Mikolaj Lis - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Guglielmo Verdese - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Mikolaj Lis - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Guglielmo Verdese - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Mikolaj Lis - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Mikolaj Lis - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Guglielmo Verdese - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Mikolaj Lis - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Guglielmo Verdese - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Guglielmo Verdese - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Guglielmo Verdese - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Guglielmo Verdese - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Mikolaj Lis - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Mikolaj Lis - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Mikolaj Lis - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Guglielmo Verdese - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Guglielmo Verdese - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Mikolaj Lis - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Guglielmo Verdese - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Mikolaj Lis - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Mikolaj Lis - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 28 - Mikolaj Lis - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Guglielmo Verdese - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 30 - Guglielmo Verdese - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 31 - Mikolaj Lis - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 32 - Mikolaj Lis - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
5
6
Выигрыш первой подачи
57%
56%
Реализация брейк - пойнтов
33%
40%
Игры 1/2 финала
29.11
-
-
Завершен
29.11
-
-
Завершен
29.11
-
-
Завершен
29.11
-
-
Завершен
29.11
-
-
Завершен
29.11
-
-
Завершен
14.06
1
2
0
6
6
1
4
6
Завершен
14.06
2
0
6
3
6
3
Завершен
14.06
0
1
1
4
Отказ
14.06
2
0
6
2
6
4
Завершен
14.06
-
-
Отказ
14.06
2
0
6
3
6
2
Завершен
14.06
0
2
1
6
4
6
Завершен
14.06
0
2
2
6
1
6
Завершен
14.06
0
2
2
6
0
6
Завершен
14.06
1
2
6
3
6
7
4
6
Завершен
Комментарии к матчу