14.06.2025
Смотреть онлайн Кента Миёши - Хикару Сираиси 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Harmon: Кента Миёши — Хикару Сираиси . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Harmon
Завершен
(4:6, 6:0, 6:3)
2 : 1
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кента Миёши - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Хикару Сираиси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Кента Миёши - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Хикару Сираиси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Хикару Сираиси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Кента Миёши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Кента Миёши - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Кента Миёши - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Кента Миёши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Кента Миёши - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Кента Миёши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Кента Миёши - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Кента Миёши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Кента Миёши - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Кента Миёши - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Кента Миёши - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Кента Миёши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Кента Миёши - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Кента Миёши - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
14
1
Двойные ошибки
2
11
Выигрыш первой подачи
75%
63%
Реализация брейк - пойнтов
45%
29%
Комментарии к матчу