Войти
14.06.2025

Смотреть онлайн Приска М. Нугрохо/Tjen - Imamura/Yamazaki 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Luzhou WD: Приска М. Нугрохо/TjenImamura/Yamazaki . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .

МСК
ITF W35 Luzhou WD
Приска М. Нугрохо/Tjen
Завершен
(6:4, 6:3)
2 : 0
14 июня 2025
Imamura/Yamazaki
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Приска М. Нугрохо/Tjen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Imamura/Yamazaki - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Приска М. Нугрохо/Tjen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Imamura/Yamazaki - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Imamura/Yamazaki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Приска М. Нугрохо/Tjen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Приска М. Нугрохо/Tjen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Imamura/Yamazaki - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Приска М. Нугрохо/Tjen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Приска М. Нугрохо/Tjen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Imamura/Yamazaki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Приска М. Нугрохо/Tjen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Приска М. Нугрохо/Tjen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Приска М. Нугрохо/Tjen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Приска М. Нугрохо/Tjen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Imamura/Yamazaki - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Приска М. Нугрохо/Tjen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Imamura/Yamazaki - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Приска М. Нугрохо/Tjen - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
1
1
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
67%
51%
Реализация брейк - пойнтов
40%
33%
