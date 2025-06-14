14.06.2025
Смотреть онлайн Шунсуке Митсу - Сиддхартх Вишвакарма 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Luan: Шунсуке Митсу — Сиддхартх Вишвакарма . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Luan
Завершен
(3:0)
(3:0)
1 : 0
14 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Шунсуке Митсу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Шунсуке Митсу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Шунсуке Митсу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
75%
12%
Реализация брейк - пойнтов
67%
0%
Комментарии к матчу