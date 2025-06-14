Смотреть онлайн Hulme/Pearson - Chan/Woestendick 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Wichita MD: Hulme/Pearson — Chan/Woestendick . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .