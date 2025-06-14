14.06.2025
Смотреть онлайн Hulme/Pearson - Chan/Woestendick 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Wichita MD: Hulme/Pearson — Chan/Woestendick . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Wichita MD
Завершен
(6:4, 6:4)
2 : 0
14 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Chan/Woestendick - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Hulme/Pearson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Chan/Woestendick - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Hulme/Pearson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Hulme/Pearson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Hulme/Pearson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Chan/Woestendick - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Hulme/Pearson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Chan/Woestendick - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Hulme/Pearson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Chan/Woestendick - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Hulme/Pearson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Chan/Woestendick - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Hulme/Pearson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Chan/Woestendick - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Hulme/Pearson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Hulme/Pearson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Hulme/Pearson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Chan/Woestendick - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Hulme/Pearson - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
75%
80%
Реализация брейк - пойнтов
50%
0%
Комментарии к матчу