14.06.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Wichita MD: Fuchs/Thayne — Ozan Baris/Shearer . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Wichita MD
Завершен
(3:6, 6:7)
0 : 2
14 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ozan Baris/Shearer - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Fuchs/Thayne - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Ozan Baris/Shearer - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Fuchs/Thayne - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Ozan Baris/Shearer - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Fuchs/Thayne - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Ozan Baris/Shearer - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Ozan Baris/Shearer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Ozan Baris/Shearer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Fuchs/Thayne - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Ozan Baris/Shearer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Fuchs/Thayne - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Ozan Baris/Shearer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Fuchs/Thayne - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Ozan Baris/Shearer - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Fuchs/Thayne - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Ozan Baris/Shearer - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Fuchs/Thayne - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Ozan Baris/Shearer - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Fuchs/Thayne - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Ozan Baris/Shearer - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
4
4
Двойные ошибки
6
2
Выигрыш первой подачи
75%
83%
Реализация брейк - пойнтов
0%
17%
Комментарии к матчу