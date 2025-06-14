Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Фей Юн Лиао - Aryan Jit Singh 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan: Фей Юн ЛиаоAryan Jit Singh, Финал . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 04:55 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 8.

МСК, Финал, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 8
UTR Pro Taiwan
Фей Юн Лиао
Неявка команды
(Победитель: Фей Юн Лиао)
- : -
14 июня 2025
Aryan Jit Singh
Игры Финал
06.07
Тайвань (Китай) Cheng Tang Тайвань (Китай) Chen-Yu Lu
0
0
0
0
Отменен
05.07
Тайвань (Китай) Куан-Йи Ли Япония Хииро Сакамото
-
-
Прерванный
05.07
Индонезия Jaden Dewandaka Tan Япония Christopher Kosei Ono
-
-
Прерванный
05.07
Тайвань (Китай) Cheng En Yu Тайвань (Китай) Yu-Shun Lai
2
0
6
2
6
2
Завершен
05.07
Сингапур Maximus Z Wong Австралия Diordan Macababbad
2
0
6
0
6
4
Завершен
15.06
США Cayden Wang Япония Сота Минами
-
-
Неявка команды
14.06
Россия Ilya Mukhin Австралия Vitorio Sardinha
0
2
6
7
0
6
Завершен
14.06
США Brody Nejedly-Krall Индия Нирадж Яшпаул
2
0
6
3
6
0
Завершен
14.06
Тайвань (Китай) Фей Юн Лиао Англия Aryan Jit Singh
-
-
Неявка команды
14.06
Япония Хииро Сакамото Тайвань (Китай) Chen Hui Ho
1
2
1
6
6
2
6
7
Завершен
