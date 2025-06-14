Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Хииро Сакамото - Chen Hui Ho 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan: Хииро СакамотоChen Hui Ho, Финал . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 1.

МСК, Финал, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 1
UTR Pro Taiwan
Хииро Сакамото
Завершен
(1:6, 6:2, 6:7)
1 : 2
14 июня 2025
Chen Hui Ho
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Chen Hui Ho - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Chen Hui Ho - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Chen Hui Ho - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Chen Hui Ho - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Chen Hui Ho - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Chen Hui Ho - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Хииро Сакамото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Хииро Сакамото - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Chen Hui Ho - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Chen Hui Ho - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Хииро Сакамото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Chen Hui Ho - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Chen Hui Ho - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Хииро Сакамото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Хииро Сакамото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 22 - Chen Hui Ho - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Chen Hui Ho - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Chen Hui Ho - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Хииро Сакамото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Chen Hui Ho - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
1
2
Двойные ошибки
1
5
Выигрыш первой подачи
52%
62%
Реализация брейк - пойнтов
26%
71%
Игры Финал
06.07
Тайвань (Китай) Cheng Tang Тайвань (Китай) Chen-Yu Lu
0
0
0
0
Отменен
05.07
Тайвань (Китай) Куан-Йи Ли Япония Хииро Сакамото
-
-
Прерванный
05.07
Индонезия Jaden Dewandaka Tan Япония Christopher Kosei Ono
-
-
Прерванный
05.07
Тайвань (Китай) Cheng En Yu Тайвань (Китай) Yu-Shun Lai
2
0
6
2
6
2
Завершен
05.07
Сингапур Maximus Z Wong Австралия Diordan Macababbad
2
0
6
0
6
4
Завершен
15.06
США Cayden Wang Япония Сота Минами
-
-
Неявка команды
14.06
Россия Ilya Mukhin Австралия Vitorio Sardinha
0
2
6
7
0
6
Завершен
14.06
США Brody Nejedly-Krall Индия Нирадж Яшпаул
2
0
6
3
6
0
Завершен
14.06
Тайвань (Китай) Фей Юн Лиао Англия Aryan Jit Singh
-
-
Неявка команды
14.06
Япония Хииро Сакамото Тайвань (Китай) Chen Hui Ho
1
2
1
6
6
2
6
7
Завершен
Комментарии к матчу
