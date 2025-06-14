Текстовая трансляция

Гейм 1 - Chen Hui Ho - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 2 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 3 - Chen Hui Ho - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 4 - Chen Hui Ho - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 5 - Chen Hui Ho - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 6 - Chen Hui Ho - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 7 - Chen Hui Ho - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 8 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 9 - Хииро Сакамото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 10 - Хииро Сакамото - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 11 - Chen Hui Ho - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 12 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 13 - Chen Hui Ho - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 14 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 15 - Хииро Сакамото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 16 - Chen Hui Ho - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 17 - Chen Hui Ho - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 18 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 19 - Хииро Сакамото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 20 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 21 - Хииро Сакамото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 22 - Chen Hui Ho - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 23 - Chen Hui Ho - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 24 - Chen Hui Ho - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 25 - Хииро Сакамото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 26 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 30-40