14.06.2025
Смотреть онлайн Хииро Сакамото - Chen Hui Ho 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan: Хииро Сакамото — Chen Hui Ho, Финал . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 1.
МСК, Финал, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 1
UTR Pro Taiwan
Завершен
(1:6, 6:2, 6:7)
1 : 2
14 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Chen Hui Ho - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Chen Hui Ho - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Chen Hui Ho - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Chen Hui Ho - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Chen Hui Ho - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Chen Hui Ho - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Хииро Сакамото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Хииро Сакамото - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Chen Hui Ho - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Chen Hui Ho - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Хииро Сакамото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Chen Hui Ho - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Chen Hui Ho - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Хииро Сакамото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Хииро Сакамото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 22 - Chen Hui Ho - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Chen Hui Ho - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Chen Hui Ho - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Хииро Сакамото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Chen Hui Ho - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
1
5
Выигрыш первой подачи
52%
62%
Реализация брейк - пойнтов
26%
71%
Комментарии к матчу