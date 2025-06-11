Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
11.06.2025

Смотреть онлайн Stupaczuk/Lebron - Ayats/Pablo Garcia 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Premier Padel Rome: Stupaczuk/LebronAyats/Pablo Garcia, 1/16 финала . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте PIETRANGELI 1.

МСК, 1/16 финала, Корт: PIETRANGELI 1
Premier Padel Rome
Stupaczuk/Lebron
Завершен
(6:3, 6:2)
2 : 0
11 июня 2025
Ayats/Pablo Garcia
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Stupaczuk/Lebron - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Ayats/Pablo Garcia - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Stupaczuk/Lebron - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Stupaczuk/Lebron - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Stupaczuk/Lebron - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Ayats/Pablo Garcia - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Stupaczuk/Lebron - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Ayats/Pablo Garcia - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Stupaczuk/Lebron - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Stupaczuk/Lebron - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Stupaczuk/Lebron - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Ayats/Pablo Garcia - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Stupaczuk/Lebron - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Ayats/Pablo Garcia - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Stupaczuk/Lebron - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Stupaczuk/Lebron - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Stupaczuk/Lebron - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
85%
53%
Реализация брейк - пойнтов
50%
0%
Игры 1/16 финала
11.06
Santigosa/Sanchez Santigosa/Sanchez Garcia Diestro/Esbri Garcia Diestro/Esbri
1
2
2
6
7
6
4
6
Завершен
11.06
Coello/Tapia Coello/Tapia Deus/Deus Deus/Deus
2
0
6
2
6
1
Завершен
11.06
Cassetta/Gonzalez Cassetta/Gonzalez Navarro/Bergamini Navarro/Bergamini
0
2
5
7
3
6
Завершен
11.06
Zapata/Jimenez Zapata/Jimenez Nieto/Yanguas Nieto/Yanguas
1
2
2
6
6
3
3
6
Завершен
11.06
Tello/Di Nenno Tello/Di Nenno Belluati/Lijo Belluati/Lijo
2
0
6
3
7
6
Завершен
11.06
Goenaga/Hernandez Goenaga/Hernandez Leal/Guerrero Leal/Guerrero
0
2
4
4
6
6
Завершен
11.06
Augsburger/Cardona Augsburger/Cardona Campagnolo/Sager Campagnolo/Sager
0
2
6
7
5
7
Завершен
11.06
Piotto/Rico Piotto/Rico Jofre/Arroyo Jofre/Arroyo
1
2
6
7
6
3
6
7
Завершен
11.06
Garrido/Libaak Garrido/Libaak Moyano/Cabeza Moyano/Cabeza
-
-
Отменен
11.06
Ruiz/Sanchez Ruiz/Sanchez Gil/Ruiz Gil/Ruiz
2
0
7
5
7
6
Завершен
11.06
Stupaczuk/Lebron Stupaczuk/Lebron Ayats/Pablo Garcia Ayats/Pablo Garcia
2
0
6
3
6
2
Завершен
11.06
Valdes/Collado Valdes/Collado Galan/Chingotto Galan/Chingotto
0
2
2
6
3
6
Завершен
11.06
Di Giovanni/Iacovino Di Giovanni/Iacovino Gonzalez Barahona/Garcia Gonzalez Barahona/Garcia
0
2
0
6
4
6
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Молот-Прикамье Пермь Молот-Прикамье Пермь
11 Декабря
18:30
Сокол Красноярск Сокол Красноярск
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
11 Декабря
15:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Олимпия Кирово-Чепецк U20 Олимпия Кирово-Чепецк U20
11 Декабря
18:30
ХК Югра ХК Югра
ХК Рязань ХК Рязань
11 Декабря
17:00
Ницца Ницца
Брага Брага
11 Декабря
20:45
ТПС ТПС
Юкурит Юкурит
11 Декабря
19:30
Зауралье Курган Зауралье Курган
Кристалл Кристалл
11 Декабря
16:30
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
Пеликанс Пеликанс
11 Декабря
19:30
Флорида Флорида
Юта Юта
11 Декабря
05:07
Рубин Тюмень Рубин Тюмень
Дизель Пенза Дизель Пенза
11 Декабря
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA