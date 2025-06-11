11.06.2025
Смотреть онлайн Stupaczuk/Lebron - Ayats/Pablo Garcia 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Premier Padel Rome: Stupaczuk/Lebron — Ayats/Pablo Garcia, 1/16 финала . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте PIETRANGELI 1.
МСК, 1/16 финала, Корт: PIETRANGELI 1
Premier Padel Rome
Завершен
(6:3, 6:2)
(6:3, 6:2)
2 : 0
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Stupaczuk/Lebron - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Ayats/Pablo Garcia - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Stupaczuk/Lebron - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Stupaczuk/Lebron - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Stupaczuk/Lebron - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Ayats/Pablo Garcia - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Stupaczuk/Lebron - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Ayats/Pablo Garcia - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Stupaczuk/Lebron - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Stupaczuk/Lebron - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Stupaczuk/Lebron - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Ayats/Pablo Garcia - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Stupaczuk/Lebron - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Ayats/Pablo Garcia - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Stupaczuk/Lebron - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Stupaczuk/Lebron - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Stupaczuk/Lebron - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
85%
53%
Реализация брейк - пойнтов
50%
0%
Игры 1/16 финала
11.06
1
2
2
6
7
6
4
6
Завершен
11.06
2
0
6
2
6
1
Завершен
11.06
0
2
5
7
3
6
Завершен
11.06
1
2
2
6
6
3
3
6
Завершен
11.06
2
0
6
3
7
6
Завершен
11.06
0
2
4
4
6
6
Завершен
11.06
0
2
6
7
5
7
Завершен
11.06
1
2
6
7
6
3
6
7
Завершен
11.06
-
-
Отменен
11.06
2
0
7
5
7
6
Завершен
11.06
2
0
6
3
6
2
Завершен
11.06
0
2
2
6
3
6
Завершен
11.06
0
2
0
6
4
6
Завершен
Комментарии к матчу