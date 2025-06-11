11.06.2025
Смотреть онлайн Valdes/Collado - Galan/Chingotto 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Premier Padel Rome: Valdes/Collado — Galan/Chingotto, 1/16 финала . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте CAMPO CENTRALE.
МСК, 1/16 финала, Корт: CAMPO CENTRALE
Premier Padel Rome
Завершен
(2:6, 3:6)
(2:6, 3:6)
0 : 2
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Chingotto/Galan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Chingotto/Galan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Chingotto/Galan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Chingotto/Galan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Chingotto/Galan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Valdes/Collado - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Valdes/Collado - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Chingotto/Galan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Chingotto/Galan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Valdes/Collado - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Chingotto/Galan - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Chingotto/Galan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Chingotto/Galan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Valdes/Collado - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Chingotto/Galan - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Valdes/Collado - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Chingotto/Galan - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
49%
70%
Реализация брейк - пойнтов
50%
36%
Игры 1/16 финала
11.06
1
2
2
6
7
6
4
6
Завершен
11.06
2
0
6
2
6
1
Завершен
11.06
0
2
5
7
3
6
Завершен
11.06
1
2
2
6
6
3
3
6
Завершен
11.06
2
0
6
3
7
6
Завершен
11.06
0
2
4
4
6
6
Завершен
11.06
0
2
6
7
5
7
Завершен
11.06
1
2
6
7
6
3
6
7
Завершен
11.06
-
-
Отменен
11.06
2
0
7
5
7
6
Завершен
11.06
2
0
6
3
6
2
Завершен
11.06
0
2
2
6
3
6
Завершен
11.06
0
2
0
6
4
6
Завершен
Комментарии к матчу