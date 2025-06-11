Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
11.06.2025

Смотреть онлайн Nogueira/Fassio - Iglesias/Guinart 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Premier Padel Rome Women: Nogueira/FassioIglesias/Guinart, 1/16 финала . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте CAMPO 6.

МСК, 1/16 финала, Корт: CAMPO 6
Premier Padel Rome Women
Nogueira/Fassio
Завершен
(4:6, 4:6)
0 : 2
11 июня 2025
Iglesias/Guinart
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

История последних встреч

Nogueira/Fassio
Nogueira/Fassio
Iglesias/Guinart
Nogueira/Fassio
0 побед
1 победа
0%
100%
29.07.2025
Nogueira/Fassio
Nogueira/Fassio
0:2
Iglesias/Guinart
Iglesias/Guinart
Обзор
Игры 1/16 финала
11.06
Manquillo/Martinez Manquillo/Martinez Alonso/Ortega Alonso/Ortega
0
2
1
6
1
6
Завершен
11.06
Sainz/Llaguno Sainz/Llaguno Bellver/Rodriguez Bellver/Rodriguez
2
0
6
2
6
2
Завершен
11.06
Canovas/Velasco Canovas/Velasco Гоенага/Калдера Гоенага/Калдера
0
2
1
6
3
6
Завершен
11.06
Martinez/Marrero Martinez/Marrero Las Heras/Marchetti Las Heras/Marchetti
2
0
6
4
6
4
Завершен
11.06
Pujals/Valenzuela Pujals/Valenzuela Talavan/Ksenia Sharifova Talavan/Ksenia Sharifova
0
2
4
6
2
6
Завершен
11.06
Merino/Navarro Merino/Navarro Salazar/Virseda Salazar/Virseda
0
2
4
6
2
6
Завершен
11.06
Orsi/Rodriguez Orsi/Rodriguez Barrera/Caparros Barrera/Caparros
1
2
7
6
1
6
3
6
Завершен
11.06
Riera/Barrera Riera/Barrera Arruabarrena/Bidahorria Arruabarrena/Bidahorria
2
0
6
1
6
3
Завершен
11.06
Nogueira/Fassio Nogueira/Fassio Iglesias/Guinart Iglesias/Guinart
0
2
4
6
4
6
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Сельта Виго Сельта Виго
Болонья Болонья
11 Декабря
23:00
СК Фрайбург СК Фрайбург
ФК Зальцбург ФК Зальцбург
11 Декабря
23:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Молот-Прикамье Пермь Молот-Прикамье Пермь
11 Декабря
18:30
Сокол Красноярск Сокол Красноярск
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
11 Декабря
15:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Олимпия Кирово-Чепецк U20 Олимпия Кирово-Чепецк U20
11 Декабря
18:30
ХК Югра ХК Югра
ХК Рязань ХК Рязань
11 Декабря
17:00
Селтик Селтик
Рома Рома
11 Декабря
23:00
Ницца Ницца
Брага Брага
11 Декабря
20:45
Лион Лион
Иглз Иглз
11 Декабря
23:00
ТПС ТПС
Юкурит Юкурит
11 Декабря
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA