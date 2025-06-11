11.06.2025
Смотреть онлайн Shu Muto - Григорий Ломакин 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Luan: Shu Muto — Григорий Ломакин . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 08:15 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Luan
Завершен
(7:5, 6:7, 3:6)
1 : 2
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Shu Muto - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Григорий Ломакин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Shu Muto - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Shu Muto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Григорий Ломакин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Григорий Ломакин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Shu Muto - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Григорий Ломакин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Shu Muto - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Григорий Ломакин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Shu Muto - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Shu Muto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Shu Muto - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Григорий Ломакин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Shu Muto - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Григорий Ломакин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Григорий Ломакин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Григорий Ломакин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Shu Muto - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Shu Muto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Shu Muto - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Григорий Ломакин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Shu Muto - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Григорий Ломакин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Григорий Ломакин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Григорий Ломакин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 28 - Григорий Ломакин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 29 - Shu Muto - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 30 - Shu Muto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 31 - Григорий Ломакин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 32 - Григорий Ломакин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 33 - Shu Muto - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 34 - Григорий Ломакин - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
11
3
Выигрыш первой подачи
68%
71%
Реализация брейк - пойнтов
50%
44%
