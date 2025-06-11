11.06.2025
Смотреть онлайн Мария Андриенко - Meritxell Teixido Garcia 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Мадрид: Мария Андриенко — Meritxell Teixido Garcia . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Мадрид
Завершен
(6:0, 7:5)
(6:0, 7:5)
2 : 0
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мария Андриенко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Мария Андриенко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Мария Андриенко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Мария Андриенко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Мария Андриенко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Мария Андриенко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Мария Андриенко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Мария Андриенко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Мария Андриенко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Meritxell Teixido Garcia - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Мария Андриенко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Мария Андриенко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Meritxell Teixido Garcia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Meritxell Teixido Garcia - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Meritxell Teixido Garcia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Meritxell Teixido Garcia - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Мария Андриенко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Мария Андриенко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
6
Выигрыш первой подачи
64%
38%
Реализация брейк - пойнтов
75%
33%
Комментарии к матчу