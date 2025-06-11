Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
11.06.2025

Смотреть онлайн Мария Андриенко - Meritxell Teixido Garcia 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Мадрид: Мария АндриенкоMeritxell Teixido Garcia . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Мадрид
Мария Андриенко
Завершен
(6:0, 7:5)
2 : 0
11 июня 2025
Meritxell Teixido Garcia
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мария Андриенко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Мария Андриенко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Мария Андриенко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Мария Андриенко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Мария Андриенко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Мария Андриенко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Мария Андриенко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Мария Андриенко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Мария Андриенко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Meritxell Teixido Garcia - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Мария Андриенко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Мария Андриенко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Meritxell Teixido Garcia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Meritxell Teixido Garcia - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Meritxell Teixido Garcia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Meritxell Teixido Garcia - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Мария Андриенко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Мария Андриенко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
6
Выигрыш первой подачи
64%
38%
Реализация брейк - пойнтов
75%
33%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Сельта Виго Сельта Виго
Болонья Болонья
11 Декабря
23:00
СК Фрайбург СК Фрайбург
ФК Зальцбург ФК Зальцбург
11 Декабря
23:00
BetBoom Team BetBoom Team
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
11 Декабря
17:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Молот-Прикамье Пермь Молот-Прикамье Пермь
11 Декабря
18:30
PARIVISION PARIVISION
Heroic Heroic
11 Декабря
21:00
Team Spirit Team Spirit
Team Falcons Team Falcons
11 Декабря
19:00
Сокол Красноярск Сокол Красноярск
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
11 Декабря
15:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Олимпия Кирово-Чепецк U20 Олимпия Кирово-Чепецк U20
11 Декабря
18:30
Tundra Esports Tundra Esports
Team Liquid Team Liquid
11 Декабря
21:00
ХК Югра ХК Югра
ХК Рязань ХК Рязань
11 Декабря
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA