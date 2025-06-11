Фрибет 15000₽
11.06.2025

Смотреть онлайн Di Giovanni/Iacovino - Gonzalez Barahona/Garcia 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Premier Padel Rome: Di Giovanni/IacovinoGonzalez Barahona/Garcia, 1/16 финала . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте CAMPO 7.

МСК, 1/16 финала, Корт: CAMPO 7
Premier Padel Rome
Di Giovanni/Iacovino
Завершен
(0:6, 4:6)
0 : 2
11 июня 2025
Gonzalez Barahona/Garcia
Игры 1/16 финала
11.06
Santigosa/Sanchez Santigosa/Sanchez Garcia Diestro/Esbri Garcia Diestro/Esbri
1
2
2
6
7
6
4
6
Завершен
11.06
Coello/Tapia Coello/Tapia Deus/Deus Deus/Deus
2
0
6
2
6
1
Завершен
11.06
Cassetta/Gonzalez Cassetta/Gonzalez Navarro/Bergamini Navarro/Bergamini
0
2
5
7
3
6
Завершен
11.06
Zapata/Jimenez Zapata/Jimenez Nieto/Yanguas Nieto/Yanguas
1
2
2
6
6
3
3
6
Завершен
11.06
Tello/Di Nenno Tello/Di Nenno Belluati/Lijo Belluati/Lijo
2
0
6
3
7
6
Завершен
11.06
Goenaga/Hernandez Goenaga/Hernandez Leal/Guerrero Leal/Guerrero
0
2
4
4
6
6
Завершен
11.06
Augsburger/Cardona Augsburger/Cardona Campagnolo/Sager Campagnolo/Sager
0
2
6
7
5
7
Завершен
11.06
Piotto/Rico Piotto/Rico Jofre/Arroyo Jofre/Arroyo
1
2
6
7
6
3
6
7
Завершен
11.06
Garrido/Libaak Garrido/Libaak Moyano/Cabeza Moyano/Cabeza
-
-
Отменен
11.06
Ruiz/Sanchez Ruiz/Sanchez Gil/Ruiz Gil/Ruiz
2
0
7
5
7
6
Завершен
11.06
Stupaczuk/Lebron Stupaczuk/Lebron Ayats/Pablo Garcia Ayats/Pablo Garcia
2
0
6
3
6
2
Завершен
11.06
Valdes/Collado Valdes/Collado Galan/Chingotto Galan/Chingotto
0
2
2
6
3
6
Завершен
11.06
Di Giovanni/Iacovino Di Giovanni/Iacovino Gonzalez Barahona/Garcia Gonzalez Barahona/Garcia
0
2
0
6
4
6
Завершен
Комментарии к матчу
