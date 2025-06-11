11.06.2025
Смотреть онлайн Кью Ю Йе - Эудисе Чун 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Luzhou: Кью Ю Йе — Эудисе Чун . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Luzhou
Завершен
(4:6, 4:6)
(4:6, 4:6)
0 : 2
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Эудисе Чун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Эудисе Чун - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Кью Ю Йе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Эудисе Чун - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Эудисе Чун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Кью Ю Йе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Кью Ю Йе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Кью Ю Йе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Эудисе Чун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Эудисе Чун - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Кью Ю Йе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Кью Ю Йе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Кью Ю Йе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Эудисе Чун - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Эудисе Чун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Эудисе Чун - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Кью Ю Йе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Эудисе Чун - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Эудисе Чун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Эудисе Чун - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
2
6
Выигрыш первой подачи
44%
69%
Реализация брейк - пойнтов
50%
36%
Комментарии к матчу