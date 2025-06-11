11.06.2025
Смотреть онлайн Barry/Rsovac - Daniel/Ewing 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Decatur WD: Barry/Rsovac — Daniel/Ewing . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Decatur WD
Завершен
(0:6, 2:6)
0 : 2
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Daniel/Ewing - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Daniel/Ewing - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Daniel/Ewing - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Daniel/Ewing - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Daniel/Ewing - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Daniel/Ewing - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Barry/Rsovac - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Daniel/Ewing - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Daniel/Ewing - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Barry/Rsovac - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Daniel/Ewing - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Daniel/Ewing - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Daniel/Ewing - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Daniel/Ewing - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
30%
70%
Реализация брейк - пойнтов
12%
75%
