11.06.2025
Смотреть онлайн Catanzarite/Jackson - Collins/Crawley 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Decatur WD: Catanzarite/Jackson — Collins/Crawley . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Decatur WD
Завершен
(0:6, 2:6)
0 : 2
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Collins/Crawley - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Collins/Crawley - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Collins/Crawley - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Collins/Crawley - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Collins/Crawley - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Collins/Crawley - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Catanzarite/Jackson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Collins/Crawley - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Collins/Crawley - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Collins/Crawley - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Collins/Crawley - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Collins/Crawley - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Catanzarite/Jackson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Collins/Crawley - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
25%
73%
Реализация брейк - пойнтов
20%
88%
Комментарии к матчу