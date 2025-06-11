Фрибет 15000₽
11.06.2025

Смотреть онлайн Цунг-Хао Хуан - Xing Dao Chen 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Luan: Цунг-Хао ХуанXing Dao Chen . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 10:11 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Luan
Цунг-Хао Хуан
Завершен
(6:1, 6:1)
2 : 0
11 июня 2025
Xing Dao Chen
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Цунг-Хао Хуан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Цунг-Хао Хуан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Цунг-Хао Хуан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Цунг-Хао Хуан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Цунг-Хао Хуан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Xing Dao Chen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Цунг-Хао Хуан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Цунг-Хао Хуан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Цунг-Хао Хуан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Цунг-Хао Хуан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Цунг-Хао Хуан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Xing Dao Chen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Цунг-Хао Хуан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Цунг-Хао Хуан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

История последних встреч

Цунг-Хао Хуан
Цунг-Хао Хуан
Xing Dao Chen
Цунг-Хао Хуан
1 победа
0 побед
100%
0%
12.10.2025
Цунг-Хао Хуан
Цунг-Хао Хуан
2:0
Xing Dao Chen
Xing Dao Chen
Обзор

Статистика матча

Эйсы
1
0
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
79%
54%
Реализация брейк - пойнтов
62%
0%
Комментарии к матчу
