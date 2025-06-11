11.06.2025
Смотреть онлайн Цунг-Хао Хуан - Xing Dao Chen 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Luan: Цунг-Хао Хуан — Xing Dao Chen . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 10:11 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Luan
Завершен
(6:1, 6:1)
2 : 0
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Цунг-Хао Хуан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Цунг-Хао Хуан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Цунг-Хао Хуан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Цунг-Хао Хуан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Цунг-Хао Хуан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Xing Dao Chen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Цунг-Хао Хуан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Цунг-Хао Хуан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Цунг-Хао Хуан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Цунг-Хао Хуан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Цунг-Хао Хуан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Xing Dao Chen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Цунг-Хао Хуан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Цунг-Хао Хуан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
История последних встреч
Цунг-Хао Хуан
Xing Dao Chen
1 победа
0 побед
100%
0%
12.10.2025
Цунг-Хао Хуан
2:0
Xing Dao Chen
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
79%
54%
Реализация брейк - пойнтов
62%
0%
