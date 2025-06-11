11.06.2025
Смотреть онлайн Ханьи Лиу - Сидхарт Рават 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Luan: Ханьи Лиу — Сидхарт Рават . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Luan
Завершен
(2:6, 4:6)
0 : 2
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сидхарт Рават - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Ханьи Лиу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Ханьи Лиу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Сидхарт Рават - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Сидхарт Рават - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Сидхарт Рават - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Сидхарт Рават - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Сидхарт Рават - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Ханьи Лиу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Сидхарт Рават - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Ханьи Лиу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Сидхарт Рават - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Ханьи Лиу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Сидхарт Рават - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Ханьи Лиу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Сидхарт Рават - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Сидхарт Рават - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Сидхарт Рават - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
4
0
Двойные ошибки
5
1
Выигрыш первой подачи
57%
70%
Реализация брейк - пойнтов
33%
44%
Комментарии к матчу