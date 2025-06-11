11.06.2025
Смотреть онлайн Fairclough/Taylor - Cruz/Sharabura 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 San Diego WD: Fairclough/Taylor — Cruz/Sharabura . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 San Diego WD
Завершен
(7:5, 6:3)
2 : 0
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Fairclough/Taylor - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Cruz/Sharabura - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Fairclough/Taylor - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Fairclough/Taylor - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Cruz/Sharabura - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Cruz/Sharabura - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Fairclough/Taylor - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Cruz/Sharabura - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Fairclough/Taylor - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Cruz/Sharabura - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Fairclough/Taylor - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Fairclough/Taylor - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Fairclough/Taylor - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Cruz/Sharabura - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Fairclough/Taylor - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Cruz/Sharabura - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Fairclough/Taylor - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Fairclough/Taylor - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Fairclough/Taylor - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Cruz/Sharabura - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Fairclough/Taylor - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
85%
51%
Реализация брейк - пойнтов
43%
50%
