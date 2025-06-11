Фрибет 15000₽
11.06.2025

Смотреть онлайн Giavara/Miroshnichenko - Tu/Wang 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 San Diego WD: Giavara/MiroshnichenkoTu/Wang . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

МСК
ITF W15 San Diego WD
Giavara/Miroshnichenko
Завершен
(6:4, 6:0)
2 : 0
11 июня 2025
Tu/Wang
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Tu/Wang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Giavara/Miroshnichenko - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Tu/Wang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Giavara/Miroshnichenko - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Giavara/Miroshnichenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Giavara/Miroshnichenko - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Tu/Wang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Giavara/Miroshnichenko - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Tu/Wang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Giavara/Miroshnichenko - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Giavara/Miroshnichenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Giavara/Miroshnichenko - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Giavara/Miroshnichenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Giavara/Miroshnichenko - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Giavara/Miroshnichenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Giavara/Miroshnichenko - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
1
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
79%
57%
Реализация брейк - пойнтов
31%
0%
Комментарии к матчу
Рейтинг WTA