11.06.2025
Смотреть онлайн Anderson/Pham - Schachter/Thompkins 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 San Diego MD: Anderson/Pham — Schachter/Thompkins . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 San Diego MD
Завершен
(1:6, 6:3, 0:1)
(1:6, 6:3, 0:1)
1 : 2
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Schachter/Thompkins - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Schachter/Thompkins - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Schachter/Thompkins - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Anderson/Pham - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Schachter/Thompkins - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Schachter/Thompkins - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Schachter/Thompkins - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Anderson/Pham - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Anderson/Pham - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Anderson/Pham - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Schachter/Thompkins - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Anderson/Pham - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Schachter/Thompkins - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Anderson/Pham - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Schachter/Thompkins - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Anderson/Pham - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
4
Двойные ошибки
2
6
Выигрыш первой подачи
68%
93%
Реализация брейк - пойнтов
50%
40%
Комментарии к матчу