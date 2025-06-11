11.06.2025
Смотреть онлайн Reynolds/Vance - Arora/Landau 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 San Diego MD: Reynolds/Vance — Arora/Landau . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 San Diego MD
Завершен
(4:6, 5:7)
0 : 2
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Reynolds/Vance - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Arora/Landau - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Reynolds/Vance - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Arora/Landau - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Reynolds/Vance - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Arora/Landau - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Arora/Landau - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Arora/Landau - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Reynolds/Vance - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Arora/Landau - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Reynolds/Vance - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Reynolds/Vance - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Reynolds/Vance - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Arora/Landau - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Reynolds/Vance - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Arora/Landau - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Reynolds/Vance - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Arora/Landau - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Arora/Landau - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Arora/Landau - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Arora/Landau - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Arora/Landau - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
67%
76%
Реализация брейк - пойнтов
17%
60%
Комментарии к матчу