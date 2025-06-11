11.06.2025
Смотреть онлайн Фей Юн Лиао - Ryusei Miyazato 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan: Фей Юн Лиао — Ryusei Miyazato . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 07:10 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 7.
МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 7
UTR Pro Taiwan
Завершен
(4:6, 6:0, 0:6)
1 : 2
11 июня 2025
Комментарии к матчу