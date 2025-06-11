11.06.2025
Смотреть онлайн Лидия Енчева - Химар Геральдин Геральд Гонсалес 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kursumlijska Banja: Лидия Енчева — Химар Геральдин Геральд Гонсалес . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kursumlijska Banja
Завершен
(6:7, 3:6)
0 : 2
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лидия Енчева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Химар Геральдин Геральд Гонсалес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Химар Геральдин Геральд Гонсалес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Лидия Енчева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Лидия Енчева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Лидия Енчева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Лидия Енчева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Химар Геральдин Геральд Гонсалес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Химар Геральдин Геральд Гонсалес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Химар Геральдин Геральд Гонсалес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Химар Геральдин Геральд Гонсалес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Лидия Енчева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Химар Геральдин Геральд Гонсалес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Лидия Енчева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Лидия Енчева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Химар Геральдин Геральд Гонсалес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Лидия Енчева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Химар Геральдин Геральд Гонсалес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Химар Геральдин Геральд Гонсалес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Химар Геральдин Геральд Гонсалес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Химар Геральдин Геральд Гонсалес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
12
3
Выигрыш первой подачи
63%
69%
Реализация брейк - пойнтов
67%
55%
