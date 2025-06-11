11.06.2025
Смотреть онлайн Jacome Jaramillo/Swenson - Braswell/Frusina 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Wichita MD: Jacome Jaramillo/Swenson — Braswell/Frusina . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Wichita MD
Завершен
(4:6, 3:6)
0 : 2
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Braswell/Frusina - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Braswell/Frusina - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Jacome Jaramillo/Swenson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Braswell/Frusina - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Jacome Jaramillo/Swenson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Braswell/Frusina - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Jacome Jaramillo/Swenson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Braswell/Frusina - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Jacome Jaramillo/Swenson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Braswell/Frusina - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Jacome Jaramillo/Swenson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Braswell/Frusina - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Jacome Jaramillo/Swenson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Braswell/Frusina - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Braswell/Frusina - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Jacome Jaramillo/Swenson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Braswell/Frusina - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Braswell/Frusina - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Braswell/Frusina - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
62%
81%
Реализация брейк - пойнтов
20%
33%
