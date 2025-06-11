11.06.2025
Смотреть онлайн Исаия Строд - Люк Брэкс 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Wichita: Исаия Строд — Люк Брэкс . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Wichita
Завершен
(6:1, 6:1)
2 : 0
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Исаия Строд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Исаия Строд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Исаия Строд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Люк Брэкс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Исаия Строд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Исаия Строд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Исаия Строд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Исаия Строд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Исаия Строд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Люк Брэкс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Исаия Строд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Исаия Строд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Исаия Строд - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
6
2
Двойные ошибки
2
6
Выигрыш первой подачи
90%
53%
Реализация брейк - пойнтов
67%
0%
