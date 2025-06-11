11.06.2025
Смотреть онлайн Naomi Hagi - Белл Томпсон 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan Women: Naomi Hagi — Белл Томпсон . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 10:15 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 5.
МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 5
UTR Pro Taiwan Women
Завершен
(2:6, 3:6)
0 : 2
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Белл Томпсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Белл Томпсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Белл Томпсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Белл Томпсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Naomi Hagi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Белл Томпсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Naomi Hagi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Белл Томпсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Белл Томпсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Naomi Hagi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Naomi Hagi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Белл Томпсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Naomi Hagi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Белл Томпсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Белл Томпсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Белл Томпсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Белл Томпсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
38%
61%
Реализация брейк - пойнтов
50%
78%
Комментарии к матчу