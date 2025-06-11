11.06.2025
Смотреть онлайн Naomi Hagi - Chelsea Stergiopoulos 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan Women: Naomi Hagi — Chelsea Stergiopoulos . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 05:50 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 6.
МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 6
UTR Pro Taiwan Women
Завершен
(6:1, 0:6, 2:6)
1 : 2
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Naomi Hagi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Naomi Hagi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Naomi Hagi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Naomi Hagi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Chelsea Stergiopoulos - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Naomi Hagi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Naomi Hagi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Chelsea Stergiopoulos - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Chelsea Stergiopoulos - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Chelsea Stergiopoulos - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Chelsea Stergiopoulos - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Chelsea Stergiopoulos - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Chelsea Stergiopoulos - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Chelsea Stergiopoulos - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Chelsea Stergiopoulos - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Chelsea Stergiopoulos - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Naomi Hagi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Chelsea Stergiopoulos - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Chelsea Stergiopoulos - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Naomi Hagi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Chelsea Stergiopoulos - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
4
5
Выигрыш первой подачи
57%
62%
Реализация брейк - пойнтов
50%
46%
Комментарии к матчу