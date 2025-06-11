Фрибет 15000₽
11.06.2025

Смотреть онлайн Вивия - Нао Пханг Цзыи 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan Women: ВивияНао Пханг Цзыи . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 10:10 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 2.

МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 2
UTR Pro Taiwan Women
Вивия
Завершен
(6:0, 6:1)
2 : 0
11 июня 2025
Нао Пханг Цзыи
