11.06.2025
Смотреть онлайн Мадлен Джессуп - Kei Yau Cheung 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan Women: Мадлен Джессуп — Kei Yau Cheung . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 6.
МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 6
UTR Pro Taiwan Women
Отказ
(Победитель: Kei Yau Cheung)
(Победитель: Kei Yau Cheung)
0 : 1
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kei Yau Cheung - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Мадлен Джессуп - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Мадлен Джессуп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Мадлен Джессуп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Kei Yau Cheung - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Kei Yau Cheung - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Kei Yau Cheung - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Kei Yau Cheung - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Kei Yau Cheung - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Kei Yau Cheung - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Мадлен Джессуп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Kei Yau Cheung - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Мадлен Джессуп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Мадлен Джессуп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Kei Yau Cheung - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Kei Yau Cheung - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Мадлен Джессуп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
50%
59%
Реализация брейк - пойнтов
57%
62%
Комментарии к матчу