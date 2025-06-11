11.06.2025
Смотреть онлайн Uladzislava Zverava - Пужа Ингале 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Tashkent: Uladzislava Zverava — Пужа Ингале . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Tashkent
Завершен
(6:2, 6:2)
2 : 0
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Uladzislava Zverava - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Uladzislava Zverava - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Пужа Ингале - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Пужа Ингале - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Uladzislava Zverava - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Uladzislava Zverava - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Uladzislava Zverava - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Uladzislava Zverava - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Uladzislava Zverava - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Пужа Ингале - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Uladzislava Zverava - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Uladzislava Zverava - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Uladzislava Zverava - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Uladzislava Zverava - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Пужа Ингале - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Uladzislava Zverava - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
63%
50%
Реализация брейк - пойнтов
71%
40%
