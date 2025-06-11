11.06.2025
Смотреть онлайн Patrik Munkhammar - Филип Стидель 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Varnamo: Patrik Munkhammar — Филип Стидель . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 10:15 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Varnamo
Завершен
(6:1, 7:5)
(6:1, 7:5)
2 : 0
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Филип Стидель - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Patrik Munkhammar - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Patrik Munkhammar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Patrik Munkhammar - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Patrik Munkhammar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Patrik Munkhammar - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Patrik Munkhammar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Филип Стидель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Филип Стидель - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Patrik Munkhammar - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Филип Стидель - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Филип Стидель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Patrik Munkhammar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Patrik Munkhammar - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Patrik Munkhammar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Филип Стидель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Patrik Munkhammar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Patrik Munkhammar - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Patrik Munkhammar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
60%
41%
Реализация брейк - пойнтов
54%
33%
Комментарии к матчу