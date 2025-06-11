11.06.2025
Смотреть онлайн Gabriele Vulpitta - Антуан Бергер 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Vaasa: Gabriele Vulpitta — Антуан Бергер . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Vaasa
Завершен
(3:6, 1:6)
0 : 2
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Gabriele Vulpitta - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Антуан Бергер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Gabriele Vulpitta - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Антуан Бергер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Gabriele Vulpitta - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Антуан Бергер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Антуан Бергер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Антуан Бергер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Антуан Бергер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Антуан Бергер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Антуан Бергер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Антуан Бергер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Gabriele Vulpitta - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Антуан Бергер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Антуан Бергер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Антуан Бергер - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
4
Двойные ошибки
3
5
Выигрыш первой подачи
64%
87%
Реализация брейк - пойнтов
0%
67%
