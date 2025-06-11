11.06.2025
Смотреть онлайн Максимилиан Хомберг - Франсиско Роча 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja: Максимилиан Хомберг — Франсиско Роча . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja
Завершен
(2:6, 3:6)
0 : 2
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Франсиско Роча - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Франсиско Роча - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Максимилиан Хомберг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Франсиско Роча - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Франсиско Роча - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Франсиско Роча - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Максимилиан Хомберг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Франсиско Роча - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Максимилиан Хомберг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Франсиско Роча - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Максимилиан Хомберг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Франсиско Роча - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Франсиско Роча - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Максимилиан Хомберг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Франсиско Роча - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Франсиско Роча - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Франсиско Роча - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
53%
69%
Реализация брейк - пойнтов
50%
83%
