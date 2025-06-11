11.06.2025
Смотреть онлайн Исак Стромберг - Filip Gustafsson 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Varnamo: Исак Стромберг — Filip Gustafsson . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 10:15 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Varnamo
Завершен
(7:6, 3:6, 0:1)
1 : 2
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Filip Gustafsson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Filip Gustafsson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Filip Gustafsson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Исак Стромберг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Filip Gustafsson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Исак Стромберг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Filip Gustafsson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Исак Стромберг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Исак Стромберг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Исак Стромберг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Filip Gustafsson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Исак Стромберг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Filip Gustafsson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Filip Gustafsson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Исак Стромберг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Исак Стромберг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Исак Стромберг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Filip Gustafsson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Filip Gustafsson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Filip Gustafsson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Filip Gustafsson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
63%
61%
Реализация брейк - пойнтов
50%
80%
