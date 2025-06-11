11.06.2025
Смотреть онлайн Christopher Norlin - Ян Симонссон 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Varnamo: Christopher Norlin — Ян Симонссон . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 10:15 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Varnamo
Завершен
(5:7, 7:6, 1:0)
2 : 1
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Christopher Norlin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Ян Симонссон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Ян Симонссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Ян Симонссон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Christopher Norlin - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Christopher Norlin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Christopher Norlin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Ян Симонссон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Christopher Norlin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Ян Симонссон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Ян Симонссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Ян Симонссон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Christopher Norlin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Ян Симонссон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Christopher Norlin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Ян Симонссон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Christopher Norlin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Ян Симонссон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Ян Симонссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Ян Симонссон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Christopher Norlin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Christopher Norlin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Christopher Norlin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Ян Симонссон - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
2
5
Выигрыш первой подачи
63%
63%
Реализация брейк - пойнтов
67%
38%
Комментарии к матчу