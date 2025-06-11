11.06.2025
Смотреть онлайн Хуан Круз Мартин Мансано - Лейтон Ривера 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Oradea: Хуан Круз Мартин Мансано — Лейтон Ривера . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Oradea
Завершен
(6:0, 6:2)
2 : 0
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хуан Круз Мартин Мансано - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Хуан Круз Мартин Мансано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Хуан Круз Мартин Мансано - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Хуан Круз Мартин Мансано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Хуан Круз Мартин Мансано - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Хуан Круз Мартин Мансано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Лейтон Ривера - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Хуан Круз Мартин Мансано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Хуан Круз Мартин Мансано - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Лейтон Ривера - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Хуан Круз Мартин Мансано - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Хуан Круз Мартин Мансано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Хуан Круз Мартин Мансано - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Хуан Круз Мартин Мансано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
76%
48%
Реализация брейк - пойнтов
42%
33%
