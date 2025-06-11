11.06.2025
Смотреть онлайн Chun-Ming Yam - Ли Джунхунь 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Harmon: Chun-Ming Yam — Ли Джунхунь . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 06:42 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Harmon
Завершен
(1:6, 0:6)
0 : 2
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Junhyeon Lee - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Junhyeon Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Chun-Ming Yam - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Junhyeon Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Junhyeon Lee - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Junhyeon Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Junhyeon Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Junhyeon Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Junhyeon Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Junhyeon Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Junhyeon Lee - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Junhyeon Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Junhyeon Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
38%
83%
Реализация брейк - пойнтов
50%
55%
Комментарии к матчу