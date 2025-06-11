11.06.2025
Смотреть онлайн Юта Кавахаши - Казума Кавачи 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Harmon: Юта Кавахаши — Казума Кавачи . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Harmon
Завершен
(6:4, 7:5)
2 : 0
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Казума Кавачи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Казума Кавачи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Юта Кавахаши - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Юта Кавахаши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Юта Кавахаши - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Юта Кавахаши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Юта Кавахаши - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Казума Кавачи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Казума Кавачи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Юта Кавахаши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Казума Кавачи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Казума Кавачи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Юта Кавахаши - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Казума Кавачи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Юта Кавахаши - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Казума Кавачи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Юта Кавахаши - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Юта Кавахаши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Юта Кавахаши - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Казума Кавачи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Юта Кавахаши - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Юта Кавахаши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
4
1
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
68%
56%
Реализация брейк - пойнтов
56%
30%
Комментарии к матчу