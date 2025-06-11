Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
11.06.2025

Смотреть онлайн Юсукэ Кусухара - Сора Фукуда 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Harmon: Юсукэ КусухараСора Фукуда . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 05:10 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Harmon
Юсукэ Кусухара
Завершен
(6:2, 0:0)
1 : 0
11 июня 2025
Сора Фукуда
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Сора Фукуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Сора Фукуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Юсукэ Кусухара - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Юсукэ Кусухара - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Отказ от игnры

История последних встреч

Юсукэ Кусухара
Юсукэ Кусухара
Сора Фукуда
Юсукэ Кусухара
1 победа
0 побед
100%
0%
25.10.2025
Сора Фукуда
Сора Фукуда
0:1
Юсукэ Кусухара
Юсукэ Кусухара
Обзор

Статистика матча

Эйсы
4
1
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
93%
69%
Реализация брейк - пойнтов
29%
0%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Реал Мадрид Реал Мадрид
Манчестер Сити Манчестер Сити
10 Декабря
23:00
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
ПСЖ ПСЖ
10 Декабря
23:00
Ювентус Ювентус
Пафос ФК Пафос ФК
10 Декабря
23:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Будё-Глимт Будё-Глимт
10 Декабря
23:00
Байер Леверкузен Байер Леверкузен
Ньюкасл Ньюкасл
10 Декабря
23:00
ХК Тамбов ХК Тамбов
Челны Челны
10 Декабря
18:30
Бенфика Бенфика
Наполи Наполи
10 Декабря
23:00
Чайка U20 Чайка U20
МХК Спартак МХК Спартак
10 Декабря
18:30
ХК Ростов ХК Ростов
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
10 Декабря
19:00
КооКоо КооКоо
КалПа КалПа
10 Декабря
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA