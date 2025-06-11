11.06.2025
Смотреть онлайн Юсукэ Кусухара - Сора Фукуда 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Harmon: Юсукэ Кусухара — Сора Фукуда . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 05:10 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Harmon
Завершен
(6:2, 0:0)
1 : 0
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Сора Фукуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Сора Фукуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Юсукэ Кусухара - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Юсукэ Кусухара - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Отказ от игnры
История последних встреч
Юсукэ Кусухара
Сора Фукуда
1 победа
0 побед
100%
0%
25.10.2025
Сора Фукуда
0:1
Юсукэ Кусухара
Статистика матча
Эйсы
4
1
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
93%
69%
Реализация брейк - пойнтов
29%
0%
Комментарии к матчу