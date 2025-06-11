11.06.2025
Смотреть онлайн Юйкван Цин - Мукунд Сасикумар 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Luan: Юйкван Цин — Мукунд Сасикумар . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Luan
Завершен
(1:6, 4:6)
0 : 2
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юйкван Цин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Sasikumar Mukund - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Sasikumar Mukund - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Sasikumar Mukund - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Sasikumar Mukund - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Sasikumar Mukund - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Sasikumar Mukund - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Sasikumar Mukund - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Sasikumar Mukund - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Юйкван Цин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Sasikumar Mukund - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Юйкван Цин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Sasikumar Mukund - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Юйкван Цин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Sasikumar Mukund - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Юйкван Цин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Sasikumar Mukund - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
11
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
57%
78%
Реализация брейк - пойнтов
100%
57%
