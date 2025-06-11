11.06.2025
Смотреть онлайн Цзе Цуй - Синдзи Хазава 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Luan: Цзе Цуй — Синдзи Хазава . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Luan
Завершен
(6:3, 6:3)
(6:3, 6:3)
2 : 0
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Цзе Цуй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Синдзи Хазава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Синдзи Хазава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Цзе Цуй - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Цзе Цуй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Цзе Цуй - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Цзе Цуй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Синдзи Хазава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Цзе Цуй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Синдзи Хазава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Цзе Цуй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Цзе Цуй - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Синдзи Хазава - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Цзе Цуй - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Цзе Цуй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Цзе Цуй - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Синдзи Хазава - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Цзе Цуй - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
61%
53%
Реализация брейк - пойнтов
86%
38%
Комментарии к матчу