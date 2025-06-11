11.06.2025
Смотреть онлайн Эдисон Амбарзумян - Владимир Игнатик 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Bucharest: Эдисон Амбарзумян — Владимир Игнатик . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени и пройдет на корте National Tennis Center - Outdoor - Court 06.
МСК, Корт: National Tennis Center - Outdoor - Court 06
UTR Pro Bucharest
Завершен
(3:6, 1:6)
0 : 2
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Эдисон Амбарзумян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Владимир Игнатик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Владимир Игнатик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Владимир Игнатик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Эдисон Амбарзумян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Владимир Игнатик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Эдисон Амбарзумян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Владимир Игнатик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Владимир Игнатик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Владимир Игнатик - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Эдисон Амбарзумян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Владимир Игнатик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Владимир Игнатик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Владимир Игнатик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Владимир Игнатик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Владимир Игнатик - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
4
0
Выигрыш первой подачи
56%
86%
Реализация брейк - пойнтов
0%
100%
Комментарии к матчу