11.06.2025
Смотреть онлайн Alexia Patru - Алессандра Теодосеску 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УТР Про Бухарест - Женщины: Alexia Patru — Алессандра Теодосеску . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени и пройдет на корте National Tennis Center - Outdoor - Court 9.
МСК, Корт: National Tennis Center - Outdoor - Court 9
УТР Про Бухарест - Женщины
Завершен
(2:6, 6:4, 5:7)
1 : 2
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Alexia Patru - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Алессандра Теодосеску - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Алессандра Теодосеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Alexia Patru - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Алессандра Теодосеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Алессандра Теодосеску - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Алессандра Теодосеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Алессандра Теодосеску - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Alexia Patru - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Алессандра Теодосеску - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Alexia Patru - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Алессандра Теодосеску - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Alexia Patru - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Alexia Patru - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Алессандра Теодосеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Alexia Patru - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Алессандра Теодосеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Alexia Patru - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Alexia Patru - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Алессандра Теодосеску - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Alexia Patru - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Alexia Patru - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Alexia Patru - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Alexia Patru - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Алессандра Теодосеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Алессандра Теодосеску - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Алессандра Теодосеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 28 - Алессандра Теодосеску - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Алессандра Теодосеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 30 - Алессандра Теодосеску - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
4
20
Выигрыш первой подачи
48%
67%
Реализация брейк - пойнтов
46%
42%
