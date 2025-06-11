11.06.2025
Смотреть онлайн Хииро Сакамото - Yu-Shun Lai 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan: Хииро Сакамото — Yu-Shun Lai . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 05:40 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 1.
МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 1
UTR Pro Taiwan
Завершен
(6:3, 6:2)
2 : 0
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Хииро Сакамото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Yu-Shun Lai - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Хииро Сакамото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Yu-Shun Lai - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Yu-Shun Lai - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Yu-Shun Lai - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Yu-Shun Lai - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Хииро Сакамото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Хииро Сакамото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
71%
63%
Реализация брейк - пойнтов
67%
17%
Комментарии к матчу