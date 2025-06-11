11.06.2025
Смотреть онлайн Мадлен Джессуп - Кайла МакФи 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan Women: Мадлен Джессуп — Кайла МакФи . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 5.
МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 5
UTR Pro Taiwan Women
Неявка команды
(Победитель: Кайла МакФи)
- : -
11 июня 2025
Комментарии к матчу