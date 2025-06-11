11.06.2025
Смотреть онлайн Chen Hui Ho - Ilya Mukhin 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan: Chen Hui Ho — Ilya Mukhin . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 10:25 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 1.
МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 1
UTR Pro Taiwan
Завершен
(6:0, 6:2)
(6:0, 6:2)
2 : 0
11 июня 2025
Комментарии к матчу