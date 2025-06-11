11.06.2025
Смотреть онлайн Chen Hui Ho - Ke Hau Hung 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan: Chen Hui Ho — Ke Hau Hung . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 05:45 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 8.
МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 8
UTR Pro Taiwan
Завершен
(3:6, 6:2, 6:1)
2 : 1
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Chen Hui Ho - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Ke Hau Hung - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Ke Hau Hung - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Ke Hau Hung - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Chen Hui Ho - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Ke Hau Hung - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Ke Hau Hung - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Chen Hui Ho - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Ke Hau Hung - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Chen Hui Ho - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Chen Hui Ho - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Ke Hau Hung - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Ke Hau Hung - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Chen Hui Ho - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Chen Hui Ho - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Chen Hui Ho - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Chen Hui Ho - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Ke Hau Hung - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Chen Hui Ho - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Chen Hui Ho - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 21 - Chen Hui Ho - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Chen Hui Ho - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Chen Hui Ho - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Chen Hui Ho - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
1
8
Выигрыш первой подачи
62%
48%
Реализация брейк - пойнтов
54%
44%
